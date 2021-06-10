Последний рабочий день недели, 11 июня, для Украины снова будет наполнен грозовыми дождями, которые своим вниманием не обойдут ни один из регионов страны. Причем в дневные часы осадки будут более интенсивными, чем ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине (кроме запада и юго-запада) местами небольшой дождь. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11-16, днем +21-26 градусов. В Карпатах ночью +4-9, днем +14-19 градусов.



В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами небольшой дождь, а днем - умеренные осадки: кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13-15, а днем потеплеет до +22-24 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 10 июня составила 19,6 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за дождей в Украине цены на черешню в этом сезоне оказались выше, чем в Европе.

Также мы сообщали, что в день солнечного затмения в Украине ожидаются град и грозы ГСЧС объявила штормовое предупреждение.