В Винницкой области двое подростков украли из здания больницы трубу, по которой к аппаратам ИВЛ поступал кислород для пациентов. Труба в момент кражи не находилась под давлением кислорода, поэтому никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национально полиции области.

"Работники жмеринской полиции установили подростков, которые 8 июня с здания городской больницы похитили медную трубу, по которой к аппаратам ИВЛ поступал кислород больным в палаты. Похищенную трубу несовершеннолетние злоумышленники продали местному жителю", - говорится в сообщении.

С помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город" правоохранители установили личности злоумышленников, ими оказались местные жители 13 и 16 лет. Обоих опросили в присутствии родителей.

Поскольку во время совершения кражи труба не была под давлением кислорода, ни пациенты, ни подростки не пострадали. Следствием начато уголовное производство по статье о краже.

"Учитывая то, что за кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет, к меньшему правонарушителя будут приняты меры воспитательного воздействия. С соответствующим ходатайством следователь обращаться в суд", - сообщили в полиции.

Напомним, подростки в Полтавской области устроили вечеринку на кладбище, пили алкоголь и матерились.

Также сообщалось, что в Запорожье подросток надел форму полицейского и отправился на улицы защищать закон.