Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелий Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от Covid-19 во время встречи в Киеве 17 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от Covid-19", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина также признает свидетельство о вакцинации от Covid-19, который выдается в Молдове. Основанием для признания нашим государством молдавских свидетельств является постановление Кабинета Министров Украины № 583 от 2 июня 2021 года.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полном вакцинацию, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже вторая государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для Украинской стран все увеличивался", - заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее мы писали о том, что Украина и Венгрия также решение о взаимном признании национальных свидетельств о вакцинации против инфекции Covid-19. В этот список вошла и Грузия, договорившись с премьер-министр Украины Денисом Шмыгалем о взаимном признании "ковид-паспортов".

Украинцы, которые получили две дозы прививки от коронавируса, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Однако этот документ не является Covid-сертификатом.

Напомним, в среду, 9 июня, Европарламент завершил законодательную работу по введению цифрового Covid-сертификата и принял регламент документа, который вводится с 1 июля для упрощения передвижения граждан в пределах ЕС и способствования экономическому восстановлению.