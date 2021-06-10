28-летний Дэмиен Т., который на днях дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время поездки в Дром, приговорен судом к 18 месяцам тюрьмы, 14 из которых - условные. Таким образом злоумышленник проведет в заключении четыре месяца. Уже ближайшей ночью он будет за решеткой.

Об этом сообщает Le Рarisien.

Злоумышленник предстал перед судом в Валенсии утром в четверг, 10 июня, через два дня после инцидента в Дроме. Дэмиен Т. также получает запрет на хранение оружия на пять лет, окончательный запрет на занятия государственной службой, а также лишен гражданских прав на три года.

Напомним, Макрон получил пощечину 8 июня, инцидент и попал на видео. На нем можно рассмотреть, как глава государства в сопровождении охраны подошел к собравшимся за оградой людям, после Макрон пожал руку одному из мужчин, но тот внезапно размахнулся другой рукой и дал президенту пощечину.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной. "Не надо позволять агрессивно настроенным лицам дебатировать, они этого не заслуживают", - заявил президент Франции.

Также мы сообщали, что ударивший Макрона мужчина оказался фанатом Средневековья и называет себя рыцарем.