Морская часть первой нитки российского газопровода "Северный поток - 2", который прибывший в Европу президент США Джо Байден будет обсуждать с федеральным канцлером Ангелой Меркель, технически завершена.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию - оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG.

"Морская часть первой нитки "Северного потока - 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - рассказали в компании.

Также в Nord Stream 2 AG заявили, что в пятницу, 11 июня, начнутся пусконаладочные работы по заполнению первой газом.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Их проводят в соответствии со всеми необходимыми разрешениями, заверили строители магистрали.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток - 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Между тем несмотря на близкий финал строительства против газопровода активизировала свои действия Украина, которая из-за "Северного потока - 2" рискует потерять транзит газа через свою территорию. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время недавнего визита в Германию провел переговоры с внешнеполитическим советником федерального канцлера Яном Гекером, ключевой темой которых стали угрозы "Северного потока - 2".

А президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны тоже обсудили российский газопровод, который, по мнению Зеленского, "укрепит Россию как игрока на карте мира".