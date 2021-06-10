Украина и Венгрия приняли решение о взаимном признании национальных свидетельств о вакцинации против коронавирусной инфекции Covid-19. С этими документами можно путешествовать уже с пятницы, 11 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, на днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинский цифровой сертификат вакцинации от коронавируса с июля будет синхронизирован со странами Европейского Союза, а в бумажном виде сертификат готовы признать четыре страны.

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз собирается с 1 июля ввести ковид-паспорта для туристов.

Также мы сообщали, что Украина планирует запустить ковид-паспорта синхронно с Евросоюзом.