Известный политтехнолог и медиаконсультант Владимир Грановский назначен на должность генерального продюсера телеканала "Наш". Он заявил о намерении вывести его в лидеры телевизионного рынка Украины.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "Наш".

"Главная цель нашей совместной работы - занять устойчивую позицию лидера на информационном телевизионном рынке", - заявил Владимир Грановский после вступления в должность.

Ранее Владимир Грановский работал с телеканалами "Интер" и "NewsOne".

Телеканал "Наш" принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву.

Генеральным продюсером телеканала до начала февраля 2021 года был Евгений Дудник.

В феврале националисты в Киеве приходили под офис телеканала "Наш" с требованием закрыть его вслед за каналами 112 Украина, Newsone и Zik, которые попали под санкции президента Владимира Зеленского. Нацсовет по телевидению и радиовещанию регулярно применяет санкции, которые на телеканале считают политически мотивированными и элементами давления на СМИ.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен пожаловался в Нацсовет на три крупнейших украинских телеканала из-за русского языка в эфире.