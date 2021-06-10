Генеральным продюсером телеканала "Наш" стал Владимир Грановский
Известный политтехнолог и медиаконсультант Владимир Грановский назначен на должность генерального продюсера телеканала "Наш". Он заявил о намерении вывести его в лидеры телевизионного рынка Украины.
Об этом сообщается в телеграмм-канале "Наш".
"Главная цель нашей совместной работы - занять устойчивую позицию лидера на информационном телевизионном рынке", - заявил Владимир Грановский после вступления в должность.
Ранее Владимир Грановский работал с телеканалами "Интер" и "NewsOne".
Телеканал "Наш" принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву.
Генеральным продюсером телеканала до начала февраля 2021 года был Евгений Дудник.
В феврале националисты в Киеве приходили под офис телеканала "Наш" с требованием закрыть его вслед за каналами 112 Украина, Newsone и Zik, которые попали под санкции президента Владимира Зеленского. Нацсовет по телевидению и радиовещанию регулярно применяет санкции, которые на телеканале считают политически мотивированными и элементами давления на СМИ.
Также мы сообщали, что мовный омбудсмен пожаловался в Нацсовет на три крупнейших украинских телеканала из-за русского языка в эфире.