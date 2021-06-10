Мэр Ровно Александр Третяк и представитель партии "Европейская солидарность", который говорил о намерении "упаковать" всех ромов в автобус и вывезти в Закарпатье, извинился за свои высказывания и рассказал о сложной ситуации, которая сложилась в городе.

Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook в четверг, 10 июня.

"Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально за что хочу попросить прощения. Такова моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте городского совета "Привлечение к административной и уголовной ответственности ромское население" и другими обращениями", - написал мэр.

Кроме того, Третяк рассказал, что в Ровно складывается сложная ситуация с противоправными действиями разных лиц, которые нарушают общественный порядок, совершают противоправные действия и занимаются попрошайничеством. Поскольку в Украине официально не запрещено попрошайничество, борьба правоохранителей не приносит результатов.

"Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения.

Поэтому каждого, кто будет нарушать Закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - резюмировал мэр.

Напомним, в эфире " радио мэр Ровно заявил, что "глядя на эту ситуацию с ромской национальностью" у него не хватает толерантности к их действиям в городе и заявил о готовности действовать радикально: "всех упаковать в автобус и вывезти в их родное Закарпатье".

Также сообщалось, что на Закарпатье ромы ограбили ломбард и отправились сдавать добычу в соседний.