В четверг, 10 июня, в связи с тем, что представители "Нацкорпуса" не дали дипломатам из консульства РФ во Львовской области возложить цветы к памятнику Пушкина, МИД РФ выразил протест поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило.

Об этом пишет ТАСС.

Временного поверенного в делах Украины в Москве Василия Покотило в десять утра вызвали в МИД РФ. Ему заявили решительный протест по поводу нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года.

"В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников", - заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Напомним, в честь 222-й годовщины со дня рождения поэта Александра Пушкина сотрудники российского консульства во Львовской области хотели возложить цветы к памятнику поэта в селе Заболотовцы. Однако представители "Нацкорпуса" не дали им этого сделать, они вели себя агрессивно и спрашивали "чей Крым?".

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