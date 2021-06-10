Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны в следующую пятницу, 18 июня.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам Арахамии, СНБО уже традиционно собирается по пятницам, однако 11 июня заседание не планируется.

"Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. В следующую готовится", - сказал Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" не указал, какие вопросы будет обсуждать Совет национальной безопасности и обороны на следующем заседании.

Напомним, Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц за "пропаганду агрессии РФ".

Кроме того, "Страна" писала о том, что прошлое заседание СНБО состоялось 4 июня, на нем обсуждались выселение из госдач и попавшие под американские санкции украинцы.

Ранее анонсировалось возможное введение санкций против пяти действующих народных депутатов, 11 российских артистов, которые выступали в аннексированном Крыму, ряда "земельных махинаторов" и сторонников режима Александра Лукашенко, однако 4 июня СНБО новых ограничительных мер не вводил.