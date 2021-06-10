Жители Греции вышли на улицы с протестом против введения четырехдневной рабочей недели.

Эта забастовка стала первой с начала пандемии, пишет Bloomberg.

Людей не устраивает предложенная премьер-министром Кириакосом Мицотакисом реформа рынка труда, которая включает ряд изменений. Но греков более всего заботит план гибкого графика, что может предполагать более долгий рабочий день при одновременном увеличении числа выходных до трех в неделю. Но поскольку в Греции самый высокий уровень безработицы в Европе, профсоюзы опасаются, что этот шаг будет использован работодателями для эксплуатации рабочих, которым может быть сложно получить отпуск.

На следующей неделе законопроект будет вынесен на голосование в парламенте страны.

Законодательство превратит жизни рабочих "в ад", - говорится в заявлении GSEE, крупнейшего профсоюза частного сектора страны.

Транспортные и другие услуги были нарушены по всей Греции после объявления 24-часовой забастовки. В частности, в стране, где только что начался туристический сезон, остановились поезда, также корабли останутся в портах. Предполагается, что принять участие в протестах могут учителя и врачи.

Ранее "Страна" писала о том, что в России обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю.

Также мы сообщали, что компании со всего мира заметили улучшения после перехода на четырехдневную рабочую неделю.