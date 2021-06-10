В "Оппозиционной платформе - за жизнь" хотят установить уголовную ответственность за невыполнение решений Венецианской комиссии. Ранее критике Венецианской комиссии подвергались законы по украинизации и люстрации. Однако рекомендации по ним Венецианской комиссии до сих пор не выполнены украинскими властями.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады. Инициатива принадлежит народному депутату от ОПЗЖ Григорию Мамке.

Проектом Закона предлагается дополнить ст.382 Уголовного кодекса Украины уголовной ответственностью за неисполнение решений Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии)

Текст документа еще не опубликован на сайте ВР.

Отметим, что в 2016 году Венецианская комиссия рекомендовала провести изменении закона "Об очищении власти" (закон о люстрации) из-за его несоответствия нормам международного права.

А 6 декабря 2019 года Венецианская комиссия раскритиковала "Закон о языке". Комиссия сделала заключение о том, что Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" "не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и надлежащей равной защите языковых прав национальных меньшинств".

Ранее "Венецианская комиссия" раскритиковала принятые Радой законы о декларировании и судоустройстве

Кроме того, комиссия признала решения Конституционного суда по декларациям чиновников легитимными.