Всемирная организация здравоохранения предрекла распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга.

По словам Клюге, эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Представитель ВОЗ добавил, что этот штамм вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его большей заразности и возможности заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

Ханс Клюге призвал не относиться к вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", — рассказал он.

Напомним, в пятницу, 4 июня, в Индии ученые выявили три штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые поражают даже вакцинированных от Covid-19.

Помимо этого, ученые из американского НИИ имени Эллен Скриппс обнаружили одно перекрестное антитело к коронавирусу, которое срабатывает во время инфекции COVID-19. Эта находка может стать отправной точкой для создания вакцин более широкого действия.