Шесть судей Конституционного суда Украины в четверг, 10 июня, заблокировали работу КСУ по рассмотрению дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного). Судьи поставили ультиматум - вернуть в судебные заседания отстраненного указом президента от должности председателя КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным источника в КСУ, работу ведомства заблокировали судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

"Причиной этого стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях председателя КСУ Александра Тупицкого", - сообщил источник.

При этом, в пресс-службе КСУ сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает информацией об этом инциденте, поскольку он мог произойти на закрытой части заседания суда, и эту информацию пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Отметим, что кворум для принятия решения составляет 12 судей. Сейчас в суде 16 судей. При этом двое из них - Тупицкий и Касминин, уволены указом президента, но сами они своего увольнения не признают. Однако на работу их не пускают.

Таким образом реально посещать заседания могут только 14 судей. Если из них 6 отказываются принимать участие, то остается только 8 судей, которые не могут выносить никаких решений.

Напомним, Александр Тупицкий 27 марта потерял статус судьи КСУ, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о его назначении, подписанный еще Виктором Януковичем во время его президентства. Сам Тупицкий считает свое отстранение незаконным и уже несколько раз пытался прорвать кордон охраны КСУ, чтобы попасть в рабочий кабинет.

Против Тупицкого открыто уголовное производство, его обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера. 8 июня состоялось подготовительное заседание Подольского райсуда Киева по делу Тупицкого. Он явился на заседание и заявил, что чист перед судом.