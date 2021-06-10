В 2021 году нардепы предлагают включить в перечень памятных дат столетие со времени образования Всеукраинского Центрального повстанческого комитета, а также 100 лет со дня рождения писателя-фантаста Станислава Лема.

Соответствующий законопроект №5639 опубликован на сайте Рады.

Отметим, что в среду, 9 июня, профильный комитет одобрил принятие этого постановления

В перечень памятных дат, которые предлагают отметить в 2021 году, включены:

100 лет со времени основания Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого (1921);





100 лет со времени основания Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского (1921);





100 лет со времени образования Всеукраинского Центрального повстанческого комитета (1921)



Всеукраинский Центральный повстанческий комитет - это подпольный военно-политический центр руководства украинским антибольшевистским движением сопротивления на территории УССР. В его задачи входило обеспечение подготовки, начала и развития общеукраинского восстания против большевистского режима.

Всеукраинский Центральный повстанческий комитет - это подпольный военно-политический центр руководства украинским антибольшевистским движением сопротивления на территории УССР. В его задачи входило обеспечение подготовки, начала и развития общеукраинского восстания против большевистского режима. 100 лет со дня основания Национальной академии внутренних дел (11.06.1921);





100 лет со дня основания Луганского национального аграрного университета (27.08.1921);





100 лет со дня основания Национального фармацевтического университета (10.09.1921);





50 лет со времени исследования археологом Борисом Мозолевским скифского кургана "Толстая могила" и нахождения там пекторали - украшения, которое стало символом древней истории Украины (1971);





100 лет со дня рождения Иды Финк (1921-2011), писательницы;



Ида Финк - польско-израильская писательница. Она родилась в Тернопольской области, училась во Львовской консерватории. В 1941 году была депортирована в гетто Збаража, откуда бежала в следующем году; скрывалась под поддельными документами. В 1957 году переехала в Израиль. Немалую часть ее творчества занимала тема Холокоста.





Ида Финк - польско-израильская писательница. Она родилась в Тернопольской области, училась во Львовской консерватории. В 1941 году была депортирована в гетто Збаража, откуда бежала в следующем году; скрывалась под поддельными документами. В 1957 году переехала в Израиль. Немалую часть ее творчества занимала тема Холокоста. 17 января - 100 лет со дня рождения Бориса Шрамко (1921-2012), ученого, археолога;





17 июня - 90 лет со дня рождения Петра Шпака (1931-2002), ученого, геолога;





12 сентября - 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), писателя-фантаста.



Лем - польский философ, футуролог и писатель. Он родился и учился во Львове. После войны его семья переехала в Польшу.

Напомним, в декабре прошлого года Рада утвердила список памятных дат на 2021 год, в него вошли члены УПА и участники Майдана.

Также мы писали о том, что мэрии Киева окончательно запретили праздновать дни рождения нацистских коллаборантов.