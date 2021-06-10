Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в ответ на критику президента РФ Владимира Путина законопроекта о коренных народах Украины, заявил, что президентский законопроект соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и нормам украинской Конституции.

Об этом глава МИД сообщил в комментарии "Интерфакс-Украины".

"Термин "коренные народы" устоявшийся в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", - заявил Кулеба.

Кроме того, по мнению Кулебы, законопроект не имеет ничего общего с "произвольными интерпретациями" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, согласно законопроекту президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, русские, а также греки и евреи, таковым считаться не будут.

Помимо украинцев коренными народами признают только крымские татары, караимы и крымчаки.

Законопроектом коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права.

Также сообщалось, что российский президент Путин назвал уродливым этот законопроект и сравнил попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные с "идеями нацистской Германии".