В России в Красноярском крае 14-летний школьник на спор соблазнил 27-летнюю учительницу, у них завязался роман вплоть до интимных отношений. Теперь женщине грозит условный срок.

Об этом пишет "Комсомольская правда" в четверг, 10 июня.

По информации издания, в 2020 году в одной из школ села мальчик поспорил на 1000 рублей (около 375 гривен или около 14 долларов - Ред.) с другими учениками класса, что соблазнит 27-летнюю учительницу русского языка. На обольщение педагога ему давали четыре месяца. За это время он должен был "затащить ее в постель", а если не справится, то обязан был отдать 1000 рублей.

За четыре месяца ученик пытался обратить на себя ее внимание - участвовал в школьных мероприятиях, был на виду.

"Началось общение вне школы - соцсети, смс-ки звонки. Через некоторое время достиг своей цели: учительница стала заметно выделять его из остальных. Отношения учитель-ученик перешли в более дружеский, а потом - личный формат", - пишет издание.

После этого парень действительно влюбился в учительницу. Пара проводила время вместе. Они ездили на машине учительницы, что не могли не заметить жители маленького населенного пункта.

После того, как об отношениях узнали в школе, а затем и в селе все начали обсуждать, учительница написала явку с повинной, признавшись, что у нее со школьником была связь, даже интимная. Об этом также узнал и гражданский муж педагога.

Учительница сама пришла в полицию и заявила о связи с школьником. Затем уволилась и уехала из села в Красноярск. Информации о возбуждении уголовного дела против учительницы пока нет.

Юристы сообщают, что у учительницы есть шанс получить условный срок. Однако после суда работа с детьми ей будет запрещена на длительное время.

Ранее мы рассказывали, что в Винницкой области директор одной из сельских школ застал жену, которая работала в учебном заведении преподавателем биологии, за интимом с учеником 11-го класса.

Также сообщали, что, согласно опросу, каждый пятый ученик старшей школы получал в интернете сообщения от незнакомцев с вопросами об интимных отношениях.