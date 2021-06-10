Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в больницах "Укрзализныци" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования пот завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным определением суда для проведения обысков в рамках досудебного расследования. Должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в сентябре-декабре прошлого года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что указанные закупки в то время были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО "Укрзализныця", а материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что служащий обособленного подразделения АО "Укрзализныця" присвоил себе 750 тысяч гривен, предназначенные на ремонт в пригородном вокзале "Киев-Пассажирский". Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

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