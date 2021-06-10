Лозунг "Героям слава" потребовали убрать. Фото: Facebook

После того, как УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава", украинcкие пользователи обрушили на организацию шквал критики. Сотни комментариев появились в соцсетях под публикациями в аккаунте УЕФА.

Критики возмущаются решением Союза европейских футбольных ассоциаций, обвиняют его чиновников в продажности.

"Слава героям! Слава Героям! Честь и достоинство не продаются за газ и нефть!" - пишет пользователь Jais McKlon .

"Какая ваша цена,"паны" из УЕФА? может рубль, может два? Слава Украине!!!! Героям Слава!!!!" - возмущается Антин Трубчик.

"Слава Украине! Героям слава! Украина защита для Европы и цивилизации мира! Эти слова - святые слова!" - считает Дмитрий Конопацкий.

"Слава Украине! Слава Героям!" каждый из нас, кто от имени Украины борется за ее имя ГЕРОЙ, и не имеет значения или политик, музыкант, футболист, или военный", - высказался Barry Doran.

"Почему бы не требовать изменений в командной форме России и не снять ее с чемпионата всей командой внутри? сколько бы вы взяли за ЭТО? мы начнем финансирование толпой. Слава Украине! Слава героям!" - написал Dmitry Klimovsky.

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава".

Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали.

Кроме того, мы писали, что дизайн формы похвалили в американском посольстве в Киеве

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!". Но  Через три дня организация потребовала убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава". Лозунг посчитали политическим и имеющим милитаристское значение. Как сообщили в УЕФА, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. 

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