Икона с изображением апостолов Петра и Павла. Фото с сайта Правосланая жизнь
Икона с изображением апостолов Петра и Павла. Фото с сайта Правосланая жизнь

28 июня начинается Петров пост. Он относится к категории легких, но ограничен определенными правилами. 

"Страна" рассказывает о смысле летнего поста, как его соблюдать, что нельзя делать. Мы публикуем календарь питания по дням и поздравительные открытки. 

Петров пост 2021 - даты, описание

Петров пост в 2021 году длится всего 14 дней: начинается 28 июня, заканчивается 11 июня. На следующий день будет отмечаться День святых Петра и Павла. Пост установление в память о том, как они постились, готовясь к всемирной проповеди Евангелия. 

Петр и Павел - главные апостолы и ученики Спасителя. Петр был свидетелем первых чудес Иисуса и очевидцем его крестных страданий. Павел встретился с уже с Христом воскресшим.

Оба апостола были страстными проповедниками христианства, за что и поплатились. Их ждала мученическая смерть в виде казни, которая случилась 12 июля - ныне день памяти апостолов. 

Петр и Павел

В Церкви предупреждают: к Петрову посту не следует готовиться так, как в Великому. Летнее время предполагает сокращение числа богослужений. Но о вере все равно забывать не стоит. 

В дни поста нужно больше молиться - читать Священное Писание, помнить о великодушии, покаянии, чистых помыслах, доброте, помощи ближнему.

Что можно есть на Петров пост 2021

В дни Петрова поста рекомендовано воздержаться от пищи животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов. При этом разрешается есть рыбу. 

Не запрещается вино в определенные дни - в субботу и воскресенье, в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля). Но в небольших количество и без развлекательных мероприятий. Предпочтение лучше отдавать кагору, освященному на Пасху. 

Утолить жажду можно в том числе квасом. Помимо заводского напитка, можно попробовать квас, который готовят во многих монастырях. 

В начале Петрова поста разрешатся блюда из рыбы и овощей. По средам и пятницам - сухоядение (запрещена вареная пища). В остальные дни можно есть каши, морепродукты, овощи и другие блюда с добавлением растительного масла.

Подробнее - в календаре питания по дням. Какие еще блюда можно приготовить на Петров пост - в материале "Страны"

Петров пост 2021 питание по дням

Что нельзя делать во время Петрова поста

Священники советует не забывать об образе жизни христианского человека по Божьем заповедям. Работа не запрещается.

Свадьбы - разрешаются, но только гражданские - в загсах. Венчание же в дни поста не проводится.  

В Петров пост строго запрещается гадать и проводить любые магические ритуалы. Рекомендуется воздержаться от интимных отношений и зачатия ребенка. 

Семейные праздники следует проводить тихо, без танцев и песен, только вместе с самыми близкими. Воцерковленным людям следует ограничить просмотр телевизора и социальные сети. 

Петров пост 2021 - открытки и поздравления

С началом Петрова поста принято поздравлять друг друга. Сделать это можно в том числе с помощью открыток, которые мы подготовили для удобства читателей.

Петров пост 2021 картинка

петров пост 2021 открытка 

с началом петрова поста 2021

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