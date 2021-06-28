28 июня начинается Петров пост. Он относится к категории легких, но ограничен определенными правилами.

"Страна" рассказывает о смысле летнего поста, как его соблюдать, что нельзя делать. Мы публикуем календарь питания по дням и поздравительные открытки.

Петров пост 2021 - даты, описание

Петров пост в 2021 году длится всего 14 дней: начинается 28 июня, заканчивается 11 июня. На следующий день будет отмечаться День святых Петра и Павла. Пост установление в память о том, как они постились, готовясь к всемирной проповеди Евангелия.

Петр и Павел - главные апостолы и ученики Спасителя. Петр был свидетелем первых чудес Иисуса и очевидцем его крестных страданий. Павел встретился с уже с Христом воскресшим.

Оба апостола были страстными проповедниками христианства, за что и поплатились. Их ждала мученическая смерть в виде казни, которая случилась 12 июля - ныне день памяти апостолов.

В Церкви предупреждают: к Петрову посту не следует готовиться так, как в Великому. Летнее время предполагает сокращение числа богослужений. Но о вере все равно забывать не стоит.

В дни поста нужно больше молиться - читать Священное Писание, помнить о великодушии, покаянии, чистых помыслах, доброте, помощи ближнему.

Что можно есть на Петров пост 2021

В дни Петрова поста рекомендовано воздержаться от пищи животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов. При этом разрешается есть рыбу.

Не запрещается вино в определенные дни - в субботу и воскресенье, в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля). Но в небольших количество и без развлекательных мероприятий. Предпочтение лучше отдавать кагору, освященному на Пасху.

Утолить жажду можно в том числе квасом. Помимо заводского напитка, можно попробовать квас, который готовят во многих монастырях.

В начале Петрова поста разрешатся блюда из рыбы и овощей. По средам и пятницам - сухоядение (запрещена вареная пища). В остальные дни можно есть каши, морепродукты, овощи и другие блюда с добавлением растительного масла.

Подробнее - в календаре питания по дням. Какие еще блюда можно приготовить на Петров пост - в материале "Страны".

Что нельзя делать во время Петрова поста

Священники советует не забывать об образе жизни христианского человека по Божьем заповедям. Работа не запрещается.

Свадьбы - разрешаются, но только гражданские - в загсах. Венчание же в дни поста не проводится.

В Петров пост строго запрещается гадать и проводить любые магические ритуалы. Рекомендуется воздержаться от интимных отношений и зачатия ребенка.

Семейные праздники следует проводить тихо, без танцев и песен, только вместе с самыми близкими. Воцерковленным людям следует ограничить просмотр телевизора и социальные сети.

Петров пост 2021 - открытки и поздравления

С началом Петрова поста принято поздравлять друг друга. Сделать это можно в том числе с помощью открыток, которые мы подготовили для удобства читателей.