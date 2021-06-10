В России на 69-м году жизни умерла сестра министра обороны РФ, депутат Госдумы Лариса Шойгу. Причиной смерти стал инсульт на фоне последствий перенесенного коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу... Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход - большая потеря для всех нас", - написал Неверов.

О том, что причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт на фоне коронавируса сообщает "ИА Хакасия".

Лариса Шойгу была депутатом Госдумы РФ с 2007 года. За это время она выступила соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Ее брат - министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, в России впервые с марта выявили более 11 тысяч новых случаев Covid-19, в Москве рекорд с начала года.

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