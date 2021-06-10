В Закарпатской области женщина убедила жительницу Волыни в том, что на ее семью наведена "порча" за снятие которой она выманила у девушки более 500 тысяч гривен. Суд приговорил мошенницу к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Установлено, что осужденная, запугивая жительницу Закарпатья якобы наведенной "порчей" на членов его семьи, в результате чего неизбежно наступит смерть матери, ввела студентку в заблуждение, заверив, что может "снять порчу" вымышленной ей способом и помочь избежать трагических последствий", - сказано в в сообщении.

Женщине удалось довести студентку до состояния отчаяния и убедить собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, потому что якобы именно на них лежала "порча" и только таким образом можно спасти ее мать.

В ходе встречи мошенница завладела 8 тыс. долларов США, 8460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1 172 долларов США, общий ущерб потерпевшей составил 549 тыс. грн.

Прокуроры Офиса Генпрокурора в Верховном суде доказали вину мошенницы. Суд согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества является справедливым.

Напомним, пенсионерка из села Прилуки отдала мошенникам почти миллион гривен за снятие "порчи". Преступниц задержали.

Также сообщалось, что две женщины в Киеве отбирали сбережения у пенсионеров, под предлогом гадания и снятия порчи.