На курортах Херсонской области обустроят пункты вакцинации против Covid-19, где смогут получить прививку все желающие. Их открытия ожидают уже на следующей неделе.

Об этом сообщил директор департамента охраны здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, пишет местное издание "Херсон Онлайн".

Чиновник анонсировал открытие четырех дополнительных пунктов вакцинации на следующей неделе.

"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе", - сообщил Короленко.

По его словам, на этой неделе уже началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Также в области открыли и шесть пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Здесь могут вакцинироваться все желающие жители оккупированного полуострова при наличии паспорта гражданина Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники не пускают в Украину вакцинированных российским "Спутником V".

Также мы сообщали, что лидеры G7 хотят отправить миллиард доз вакцин в бедные страны.