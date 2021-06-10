Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о подрыве на мине мирной жительницы в Горловке 6 июня. Российские следователи полагают, что мины установили украинские военнослужащие.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) в связи с противоправными действиями украинских силовиков.

Как полагает следствие, представители Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке страны активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями. Так, украинскими силовиками были установлены мины на участке местности, расположенном в лесном массиве поселка Глубокая Никитовского района города Горловки", - говорится в сообщении.

По информации Следственного комитета, 6 июня женщина шла по участку лесного массива и получила ранения, из-за взрыва боеприпаса.

Напомним, 6 июня на Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

Также сообщалось, что весной под Горловкой мужчина и женщина подорвались на мине во время выпаса домашнего скота