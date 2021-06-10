В "Укрзализныце" раскритиковали боксера Александра Усика за его фото на рельсах. В компании напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности.

Соответствующее сообщение в Facebook опубликовала пресс-служба "Укрзализныця".

"А-а-а .... Никогда такого не было - и снова случилось ... Укрзализныце в который раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей", - сообщили железнодорожники.

В "Укрзализныце" сообщили, что правила безопасности необходимо соблюдать - ради сохранности своей жизни и нервов машинистов.

"Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правил важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов! Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - сообщили в компании.

Напомним, бой Александра Усика с британцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) состоится в сентябре.

Также мы писали о том, что украинец Усик возглавил рейтинг боксеров супертяжелого веса WBA.