Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать с формы национальной сборной вторую часть слогана - "Героям слава".

Цитирует представителя Кремля ТАСС в четверг, 10 июня.

"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - сказал Песков.

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава". Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг "Героям слава", его посчитали политическим и имеющим милитаристское значение. При этом там заявили, что слоган "Слава Украине" останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Ранее мы рассказывали, как в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на появление новой формы украинской футбольной сборной.

Также приводили слова президента России Владимира Путина на этот счет. Он заявил, что форма сборной Украины его не задела.