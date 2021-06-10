Кабинет Министров установил должностной оклад руководителя Центра противодействия дезинформации 43,7 тыс. гривен. С марта 2021 года эту должность занимает Полина Лысенко.

Об этом говорится в постановлении №589 от 9 июня.

Согласно схеме, суммы должностных окладов работников Центра противодействия дезинформации будут такими:

должностной оклад первого заместителя руководителя - 38,5 тыс. гривен;

заместителя руководителя - 34,1 тыс. гривен;

руководителя департамента - 28-31 тыс. гривен;

главного бухгалтера - 30 тыс. гривен;

заместителя руководителя департамента - 27 тыс. гривен;

начальника отдела - 23,5-25 тыс. гривен;

заместителя начальника отдела, старшего аналитика - 23 тыс. гривен;

заведующего сектором - 20,5-22,7 тыс. гривен;

аналитика, экономиста, бухгалтера, менеджера, юрисконсульта, эксперта по управлению информационными технологиями, специалиста по режиму секретности - 20-20,5 тыс. гривен;

главного советника, специалиста по информационным технологиям - 17-20,5 тыс. гривен;

организатора по делопроизводству, дизайнера графических работ, консультанта, инженера по применению компьютеров, секретаря руководителя, внутреннего аудитора - 13-17 тыс. гривен.

В постановлении уточняется, что руководитель центра может устанавливать работникам надбавки в пределах установленного фонда оплаты труда за интенсивность труда в размере до 100 процентов должностного оклада, а также за выполнение ключевых показателей результативности работы в процентах к должностному окладу согласно достигнутым результатам :

в размере от 1 до 40 процентов - для работника, достигшего результатов согласно поставленным целям;

в размере от 41 до 60 процентов - для работника, результаты которого превышают поставленные перед ним цели;

в размере от 61 до 100 процентов - для работника, результаты которого превышают поставленные перед ним цели, при этом он демонстрирует особые достижения и оказывает значительное влияние на повышение результативности подразделения или центра.

Предельный размер указанных надбавок для одного работника не должен превышать 100 процентов должностного оклада

Кроме этого, руководитель может осуществлять премирование работников центра в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в размере до 100 процентов должностного оклада в пределах средств, предусмотренных для премирования.

С 1 января 2022 года размеры должностных окладов Центра противодействия дезинформации будут меняться пропорционально повышению размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действием указом главы государства от 19 марта 2021 года. В апреле Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра. Украинским журналистам Полина Лысенко более известна как Полина Чиж, которая долгое время работала с Саакашвили и с НАБУ. Во время работы в НАБУ она по просьбе руководства Бюро отсылала в американское посольство материалы уголовных дел.

Мы также писали о том, чем занимается Центр по борьбе с дезинформацией и какие продукты разрабатывает.

Отметим, что за первый месяц работы Центр не смог выявить за месяц ни одного вражеского фейка.