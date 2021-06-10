Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Стране" рассказал, почему украинские пограничники не пропускают в страну тех, кто сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

"Если почитать постановление, те изменения, которые приняло правительство - там написано, что справки о полной вакцинации могут приниматься в том случае, если вакцина утверждена ВОЗ. Собственно через то, что вакцина "Спутник V" не утверждена данной организацией, это прописано в постановлении правительства - что в таком случае, пограничники не пропускают граждан, которые предъявляют такие документы для пересечения границы", - сообщил Демченко.

Ранее мы писали, что в Украину не пропускают тех, кто сделал прививку российской вакциной от коронавируса и перечислили, какие нужны документы для въезда в страну.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает оценить российский препарат "Спутник V" уже летом этого года.

Также "Страна" сообщала, что Венгрия признала российскую вакцину самой эффективной и безопасной.