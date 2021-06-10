Европейский суд, который принял решение об аннуляции акта Совета ЕС от 2019 года о продлении заморозки активов Виктора Януковича и его сына Александра, указывает, что Совет Европы в 2014 году принял незаконное и политическое решение в отношении экс-президента.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"В своем решении по санкциям 2019-2020 годов Европейский суд указал, что Совет ЕС не смог на суде предоставить доказательств: надлежащего соблюдения прав Виктора Януковича и Александра Януковича при открытии и продлении уголовных дел против них в Украине; соблюдения украинской властью разумных сроков рассмотрение уголовных дел против них", - заявил Кирасир.

По его словам, суд четко указывает и подтверждает, что изначально в 2014 году Совет Европы принял незаконное и политическое решение в отношении президента Украины В. Януковича, однако при этом Совет Европы каждый год незаконно повторяет свои действия.

"При этом ряд украинских СМИ, в том числе и те, в названии которых значится слово "правда", заявили, что решения об отмене санкций в отношении четвертого Президента В. Януковича и А. Януковича принято "впервые", но они принимались регулярно с 2014 года. Европейский суд постоянно признавал санкции ЕС безосновательными и, по сути, незаконными", - написал пресс-секретарь Януковича.

По его словам, заявления относительно санкций за периоды 2020–2021 гг. и 2021-2022 гг. уже поданы в Европейский суд и находятся на его рассмотрении.

"Учитывая нынешнее и все предыдущие решения Европейского суда, считаем, что все возможные последующие решения Совета Европы о введении санкций будут также признаны незаконными. Таким образом, своим нынешним решением Европейский суд вновь подтвердил политический характер преследований четвертого Президента Украины Виктора Януковича и Александра Януковича со стороны их оппонентов", - заявил Кирасир.

Напомним, в апреле Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке старшего сына Януковича.