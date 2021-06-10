В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили "Стране", что УЕФА потребовала убрать с формы национальной сборной вторую часть слогана - "Героям слава".

При этом в УАФ не уточнили, будут ли удалять надпись заявив, что в данный момент между УАФ и УЕФА идут переговоры по данному вопросу.

В то же время УАФ надеются, что смогут убедить УЕФА и оставить слоган, так как форма была согласована за долго до презентации.

В то же время Николай Васильков, пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко, заявил, что Украина, скорее всего, переделает форму для Евро-2020 в соответствии с требованием УЕФА.

"Скорее всего, форма будет переделываться", - заявил он "Вестям".

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава". Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали и приводили кадры презентации формы футболистов Украины.

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!". Через три дня УЕФА потребовал убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава". Лозунг посчитали политическим и имеющим милитаристское значение. Как сообщили в УЕФА, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Между тем в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на появление новой формы украинской футбольной сборной и назвали ее "отчаянной акцией".