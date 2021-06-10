Блогера Дмитрия Ларина задержали и доставили в следственный отдел в Санкт-Петербурге по экстремистскому делу Хованского.

Об этом сообщает "Лента.ру".

Задержание Ларина связано с делом блогера Юрия Хованского, задержанного по статье 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" из-за песни о теракте на Дубровке. Сейчас Ларин дает показания. Предполагается, что он будет проходить свидетелем по делу задержанного блогера.

Задержанные блогеры Юрий Хованский и Дмитрий Ларин. Фото: Flow

Вместе с Хованским в статусе свидетеля был задержан другой блогер, создатель YouTube-шоу "Школоблоггеры" Андрей Нифедов. Юрий признал вину и раскаялся. Следственный комитет хочет отправить его под стражу. Заседание будет сегодня в 15:00 в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга.

Напомним, видеозапись с песней Хованского о "Норд Осте" опубликовал неустановленный человек в аккаунте "Юрий Прошкин".

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