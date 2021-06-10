В Украине заработали электронные больничные. С 1 сентября этого года больницы планируют полностью отказаться от бумажных больничных листов.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве сообщили, что раньше государство ежегодно тратило 18 млрд грн на листки нетрудоспособности для 5,5 млн украинцев. Часть из них выдавалась людям, которые были на самом деле здоровыми. Поэтому Минцифры вместе с Минздравом, Минсоцполитики, ПФУ и другими ведомствами запустили сервис электронных больничных

"Запуск электронных больничных - важный шаг для введения режим "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это - сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На формирования цифровых больничных украинские медучреждения полностью перейдут с 1 сентября 2021 года.

Напомним, в апреле 2021 года Зеленский вернул украинцам право на оплачиваемые больничные.

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