Бывший командир расчета ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, являющийся свидетелем по делу малазийского лайнера MH17, заявил, никогда не видел ЗРК "Бук" в зоне конфликта в Донбассе.

Об этом со ссылкой на слова Цемаха сообщает Судья Дагмар Костер, пишет РИА "Новости" в четверг, 10 июня.

"Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", - сказал Костер.

Напомним, 7 июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой страны.

Сейчас в суде изучают улики указывающие на то, что лайнер был сбит ракетой "Бук". Также во время судебного процесса продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс якобы направляется в сторону пгт Первомайское.

Кроме того 9 июня суд по крушению МН17 отклонил версию, что самолет был сбит из украинского "Бука".

10 июня суд в Нидерландах завершил представление материалов, касающихся предполагаемого места запуска ракеты из ЗРК "Бук". В материалах дела появились фото, на которых показано, что "Бук" двигался в день трагедии из России в Украину. Сначала он ехал в Донецк, где его перегрузили на тягач Volvo, затем через Макеевку, Шахтерск и Торез к Снежному.

Кто такой Владимир Цемах и как он причастен к авиакатастрофе ранее рассказывала "Страна".