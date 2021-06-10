Заявления об отставке с должности подали двое из трех судей Одесского апелляционного суда, которые входили в состав коллегии принявшей решение по делу радикала Сергея Стерненко.

Об этом сообщается в повестке дня Высшего Совета Правосудия.

Заявления об отставке ВСП рассмотрела в четверг, 10 июня. В списке - пять фамилий. Двое судей - Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов из числа коллегии судей Одесского апелляционного суда, где рассматривалось дело Стерненко

"ВСП приняла решение освободить в связи с подачей заявлений об отставке Кадегроб Альбину Ивановну - с должности судьи Одесского апелляционного суда, Прибылова Вадима Михайловича - с должности судьи Одесского апелляционного суда", - говорится в сообщении на сайте ВСП

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

После этого Стерненко подал апелляцию. На заседании Одесского областного апелляционного суда Щербич рассказал, как Стерненко похитил и пытал его.

31 мая апелляционный суд Одессы заменил приговор по делу о похищении и пытках в 2015 году на однолетний условный срок за хранение боевого патрона. Почему Стерненко отменили приговор подробно разбиралась спецкор "Страны" Олеся Медведева в выпуске своего блога "Ясно.Понятно".