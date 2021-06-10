В УЕФА объяснили, почему от сборной Украины по футболу потребовали убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава". Сочетание этого лозунга со "Слава Украине" посчитали политическим и имеющим милитаристское значение.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщает "РИА Новости".

"После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! Героям слава!" - Ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - сообщили в УЕФА.

Напомним, что новый дизайн формы сборной Украины по футболу презентовали 6 июня. На футболках изображены контур карты страны с аннексированным Крымом и лозунги "Слава Украине! Героям слава". Новая экипировка сборной оказалась в центре скандала.

Мы писали о том, что в МИД России назвали форму украинской футбольной сборной с Крымом "отчаянной акцией". В Кремле заявили, что "не нужно разжигать ненависть".

Российский футбольный союз направил УЕФА запрос по поводу формы украинской сборной. В итоге от Украины потребовали убрать с нее политические надписи.