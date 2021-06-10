За минувшие сутки в России выявили более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Это самый высокий показатель с начала марта. В то же время в Москве зафиксировали максимальное количество с января. За сутки в российской столице заболели 5 245 человек.

Об этом сообщает пресс-служба российского оперативного штаба в Telegram-канале в четверг, 10 июня.

По их данным, за последние 24 часа в России выявлено 11 699 случаев Covid-19 в 85 регионах, из них 1 832 (15,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Общее число заболевших достигло 5 167 949.



Также за сутки в РФ умерли 383 человека. За весь период в России от коронавируса скончалось 125 278 человек.

Напомним, по данным на утро четверга, 10 июня, количество новых зараженных коронавирусом в Украине выросло на 1 785 человек. В Киеве выявили 216 новых случаев. Общее число заболевших в Украине достигло 2 219 824 человека.

Также мы рассказывали, что российский президент Владимир Путин объявил о скором старте вакционного туризма в РФ. По его словам президента, каждый совершеннолетний гражданин имеет возможность бесплатно вакцинироваться от коронавируса, а препарат "Спутник V" зарегистрирован уже в 66 странах мира.