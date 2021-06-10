В российском селе Скатинское Свердловской области грабители взорвали единственный в населенном пункте банкомат и украли полтора миллиона рублей (около 563 тысяч гривен).

Видео инцидента обнародовано в Youtube в в четверг, 10 июня.

Двое злоумышленников ночью проникли в магазин, где стоят банкомат. Они накачали его газом и взорвали. Взрывом банкомат разорвало. Воры собрали наличные деньги, полтора миллиона рублей, а после этого скрылись.

Напомним, в Киеве двое мужчин взрывали банкоматы, вывозили их за пределы города и разбирали. Злоумышленников задержали правоохранители, они пытались унести более полумиллиона гривен.

Также сообщалось, что в Харьковской области преступники сорвали замок и проникли в отделение банка в поселке Ковшаровка Купянсого района, воры взорвали банкомат и сбежали с деньгами.

Ранее "Страна" писала, что под Днепром четверо злоумышленников подорвали банкомат и похитили почти миллион гривен. Практически сразу их задержали сотрудники Национальной полиции, во время преследования злоумышленники оказывали сопротивление и протаранили служебный автомобиль КОРДа.