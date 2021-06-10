Команда ученых из Гонконга, создавшая знаменитого робота-гиноида Софию, запускает новую пилотную модель, ориентированную на рынок здравоохранения — робота-медсестру по имени Грейс.

Об этом сообщает СNA.

"Робот ориентирован на рынок здравоохранения. Его предназначение — уход за пожилыми людьми или инфицированными коронавирусом пациентами, находящимися в изоляции. Одета в синюю униформу медсестры, Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы. У нее есть тепловизор на груди, который измеряет температуру пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики и умеет говорить на английском, мандаринском и кантонском диалектах китайского", - говорится в сообщении.

Робот-медсестра Грейс. Фото: Reuters

По словам Дэвида Лэйка, исполнительного директора совместного предприятия Hanson Robotics и Singularity Studio, к августу Awakening Health намерена начать массовое производство бета-версии Грейс, а в следующем году планирует полностью запустить Грейс в работу в Гонконге, материковом Китае, Японии и Корее.

Стоимость роботов-гиноидов, которая сейчас сравнима с ценами элитных автомобилей, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.

Хэнсон объяснил, что Грейс может имитировать действия при помощи более 48 основных лицевых мышц и имеет успокаивающее поведение, рассчитанное на небольшую схожесть с персонажами аниме.

"Человеческая внешность способствует доверию и естественному взаимодействию, потому что мы привыкли к общению лицом к лицу", - рассказал он.

Человеческая внешность робота-медсестры. Фото: Reuters

"Запуск Грейс произошел в связи с срочной необходимости в роботах-гуманоидах в условиях пандемии", - добавил Ким Мин-Сун, профессор по коммуникациям Гавайского университета.

Напомним, робот София - самый развитый из всех ныне существующих роботов-гуманоидов на Земле. Она была разработана гонконгской компанией Hanson Robotics и активирована 19 апреля 2015 года. В 2018 году София была с визитом в Украине и даже ответила на вопросы о свободе, президенте России Владимире Путине и отношении к Богу.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года компания по робототехнике Boston Dynamics представила новое устройство для автоматических погрузок - робота Stretch.