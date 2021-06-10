Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам поддержать президентский законопроект о коренных народах Украины, по которому русские ими считаться не будут.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует принять за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины, №5506", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно тексту проекта, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такая формулировка по сути означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал законопроект о коренных народах Украины, заявив, что эта инициатива является уродливой.

Также мы писали о том, что Госдума РФ назвала "вопиющей провокацией" законопроект о коренных народах Украины.