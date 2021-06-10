В Южной Корее многоэтажный пятиэтажный жилой дом посреди белого дня рухнул на остановку, где как раз выходили пассажиры автобуса. Погибли девять человек, еще восемь ранены.

Момент падения многоэтажки попал на видео, которое распространилось в соцсетях.

По информации СМИ, дом готовили к сносу. Экскаватор разбирал верхний этаж. Внезапно рабочие услышали странный звук с нижних этажей. Здание начало рушиться. Люди на стройке успели разбежаться, а дом рухнул прямо на автобус.

Причины аварии устанавливаются, полиция начала расследование дела.

На видео запечатлено, как дом падает прямо на дорогу.

Ранее мы сообщали, в Купянске Харьковской области в частном доме обрушилось потолочное перекрытие. Под завалом оказались два человека: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина. Мужчину удалось спасти, он получил ушиб груди и был госпитализирован. Женщина - погибла. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за плохого состояния дома.

Также рассказывали, как в Хмельницкой области рухнул воздушный шар с пассажирами. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы.