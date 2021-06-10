УЕФА после запроса со стороны Российского футбольного союза потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 "политические" надписи.

Об этом пишет российский сайт "Чемпионат" со ссылкой на комментарий УЕФА изданию.

Как сообщили в УЕФА "Чемпионату", карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган - "Героям слава" - украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава".

Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали.

Кроме того, мы писали, что дизайн формы похвалили в американском посольстве в Киеве.

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!".