Пограничники не пускают в Украину вакцинированных российским "Спутником V"

Украинские пограничники не пропускают в страну тех, кто сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V", так как эта вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в четверг, 10 июня.

"За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - сообщили пограничники.

Какие документы необходимы для въезда в Украину?

Иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Вакцины, включенные в перечень ВОЗ:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);

AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield); Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

Напомним, ранее Кабмин смягчил карантин в Украине. Мы рассказывали, как поменялись условия въезда в нашу страну. Правила касаются в том числе въезжающих в Украину на автомобилях. Не должны проходить самоизоляцию по приезде те, кто предоставят сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест.

Кроме того, пограничники рассказывали, как после смягчения карантина можно въехать в Украину. При этом про вакцины тогда Госпограслужба не сообщала.