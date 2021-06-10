Предприятие ООО "Квартал 95" в 2020 году сократило чистую прибыль в 2,2 раза, если сравнивать с 2019-м. Она составила 46,85 млн гривен.

Об этом со ссылкой на Портал открытых данных сообщают "Украинские новости".

Чистая прибыль "Квартала 95" сократилась в 2,2 раза, или на 56,9 млн гривен. Чистый доход компании также сократился на 23,5%, или на 70,85 млн гривен, до 230,66 млн гривен по сравнению с 2019 годом.

Отметим, что падение доходов вполне объяснимо, так как из-за действия карантин число концертов уменьшилось.

Предприятие ООО "Квартал 95" занимается производством шоу-проектов и развлекательных программ. При этом на портале не указана информация о компании, которая занимается организацией концертов, ООО "Студия Квартал-95".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем обеих компаний является Борис Шефир.

Напомним, сериалы "Квартала 95" заполнили почти весь дневной эфир российского СТС. Между тем, телеканал в Украине находится под санкциями.

Также мы писали о том, что недавно семь "слуг народа" поддержали обращение к Зеленскому о санкциях против "Квартала 95" за продажу сериалов в РФ.

Кроме того, мы подробно описывали, как фильмы "Квартала" Зеленского зарабатывают деньги в России.