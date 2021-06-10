Евросоюз поддержит на саммите лидеров "Большой семерки" предложение президента США Джо Байдена о проведении независимого расследования происхождения коронавируса. Для этого следователям потребуется неограниченный доступ ко всем документам и зонам исходного заражения в Китае.

Об этом в четверг, 10 июня, заявили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй в преддверии саммита "G7".

"ЕС поддерживает все без исключения усилия, которые обеспечат транспарентность в вопросе происхождения пандемии", - заявил Мишель.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен рассказала, что потребуется следователям для исследования вопроса.

"Группа следователей действительно будет нуждаться в неограниченном доступе ко всем документам и местам [исходного заражения в Китае]", - заявила она.

Саммит лидеров стран "Большой семерки" пройдет 11-13 июня в Великобритании.

Напомним, ранее президент США Джо Байден попросил разведслужбы страны удвоить усилия по поиску источника происхождения нового коронавиурса и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней. По словам американского лидера, еще в начале 2020 года, когда появился Сovid-19, он призвал Центры по контролю и профилактике заболеваний США получить доступ в Китай, чтобы узнать о вирусе и бороться с ним более эффективно. Он констатировал, что отсутствие возможности для инспекторов США побывать в КНР в первые месяцы пандемии будет извечным препятствием любому расследованию происхождения Covid-19.

В свою очередь Китай раскритиковал обвинения стран Запада о создании вируса SARS-Cov-2 вирусологами в Ухане. В стране сравнили такие заявления с обвинением против Ирака в наличии оружия массового уничтожения.

Также мы писали про исследованин британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского специалиста доктора Биргера Соренсена утверждалось, что есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по увеличению функциональности в лаборатории Уханя.