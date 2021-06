Евросоюз поддержит на саммите лидеров "Большой семерки" предложение президента США Джо Байдена о проведении независимого расследования происхождения коронавируса. Для этого следователям потребуется неограниченный доступ ко всем документам и зонам исходного заражения в Китае.

Об этом в четверг, 10 июня, заявили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй в преддверии саммита "G7".

"ЕС поддерживает все без исключения усилия, которые обеспечат транспарентность в вопросе происхождения пандемии", - заявил Мишель.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен рассказала, что потребуется следователям для исследования вопроса.

"Группа следователей действительно будет нуждаться в неограниченном доступе ко всем документам и местам [исходного заражения в Китае]", - заявила она.

Саммит лидеров стран "Большой семерки" пройдет 11-13 июня в Великобритании.

🔴 LIVE NOW - Follow the press conference together with @vonderleyen ahead of the @G7 summit #G7Cornwall #G7 https://t.co/QiE0YYMmO8