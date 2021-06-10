Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новый персональные и секторальные санкции против Беларуси, которые коснуться и государственных компаний, а также подразумевают отключение от SWIFT.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, голосование по которой состоится в четверг, 10 июня, пишет ТАСС.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - сказано в в документе.

Кроме того, в нем идет речь о необходимости привести в исполнение четвертый пакет санкций,, который включает лиц, "причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека", правоохранителей и судей, которые участвовали в задержании оппозиционеров.

Помимо этого, в документе призвали:

ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;

привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;

ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";

рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;

приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;

лишить гостелевидение республики права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".

Напомним, расширение санкций связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Самолет, направлявшийся из Афин в Вильнюс совершил принудительную посадку в Минске. На борту находился экс-главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, София Сапега, гражданка РФ. Их обоих задержали.

Также сообщалось, что страны Евросоюза официально закрыли небо для авиакомпаний из Беларуси.