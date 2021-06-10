Мэр Ровно Александр Третяк заявил, что хочет "упаковать" всех ромов в городе в автобус и вывезти в Закарпатье.

Об этом он сказал в эфире "Радио трек".

"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло", - сказал Третяк.

По словам мэра Ровно, он недавно встретил в городе ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - заявил он.

По его словам, в городе планируют запустить муниципальную охрану, чтобы она следила за ромами.

Напомним, на Закарпатье мошенник обманул 37 ромов почти на 175 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что на Прикарпатье ромы вызвали "скорую" и избили приехавшую к ним женщину-медика.