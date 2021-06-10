В четверг, 10 июня, Тихоокеанский флот ВМФ России начал масштабные учения в центральной части океана. Там задействовано до 20 кораблей. Среди них есть подлодки, суда обеспечения и около 20 самолетов.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Задача учений заключается в том, чтобы отработать управление разнородной группировкой на значительном удалении от баз (около четырех тысяч километров). Военные будут искать и отслеживать подлодки и корабельные группировки условного противника. Руководит учениями командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.



В морских учениях задействованы:

ракетный крейсер "Варяг",

большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием,

фрегат "Маршал Шапошников",

корветы "Громкий",

"Совершенный",

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов",

корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и другие.

Также в учениях задействованы около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие машины ВКС.

Ранее мы рассказывали, что в Балтийском море стартовали учения НАТО с участием десятков кораблей и самолетов. Они продлятся до 18 июня.

Также сообщали, как в Одесской области прошли тактико-специальные учения морских пехотинцев.