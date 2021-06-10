Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали поляка Януша Н., которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Ему грозит до десяти лет в тюрьме. В прокуратуре сообщили, что ранее был задержан его сообщник

Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

"В Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор выдвинул в его отношении обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации. Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По месту жительства Януша Н. и в офисах связанных с ним организаций провели обыски. В ходе мероприятий были изъяты более 300 тысяч злотых (более 67 тысяч евро) и большое количество носителей информации.

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации, что усилилось после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заказу сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте. Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском Союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене", - добавили в прокуратуре.

Ранее мы рассказывали, что в Риме арестовали работника российского посольства по подозрению в шпионаже.

Также сообщали, что бывшего начальника генштаба Сербии посадили за шпионаж в пользу США.