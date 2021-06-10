Видеозапись с песней российского YouTube-блогера Юрия Хованского о "Норд Осте", из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, опубликовал неустановленный человек в аккаунте "Юрий Прошкин".

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

Видео со скандальной песней выложил на YouTube неустановленный человек. Следствие решит, стоит ли привлекать го человека к уголовной ответственности.

У аккаунта "Юрий Прошкин", который выложил песню, всего 25 подписчиков.

Напомним, вечером 8 июня в Санкт-Петербурге задержали популярного российского видеоблогера Юрия Хованского. В его квартире прошли обыски. Дело заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Оно касается песни о теракте на Дубровке.

Также мы писали о том, что YouTube-блогер Хованский признался в оправдании терроризма в песне. "В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - сказал блогер.