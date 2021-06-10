В Украине, где все области находятся в "зеленой" зоне карантина, показатель уровня заболеваемости превышает норму в пяти регионах.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения Украины.

Норма уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч населения. Согласно данным ведомства, в Киеве этот показатель - 161, в Запорожской области - 91, Киевской - 102, Николаевской - 109, Ровенской - 110, Черкасской - 77.

"Зеленая" зона карантина, по новым правилам, устанавливается в регионах, где:

количество выявленных новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней - менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 4%;

количество тестирований ПЦР и экспресс-теста в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 300;

на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Напомним, в начале лета Кабмин ослабил карантин в Украине. Кафе и ресторанам разрешили работать круглосуточно. Изменены ограничения по удаленности столиков. Также смягчились правила въезда в Украину для иностранцев. Подробнее о том, как в Украине ослабили карантин.

Между тем, в Минздраве хотят продлить карантин в Украине на все лето.